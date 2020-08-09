تعليم الطائف يبدأ في ترحيل المقررات الدراسية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 9 أغسطس 2020 11:14 مساءً - ‏52 دقيقة مضت أخبار السعودية 35 زيارة

بدأت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، في تنفيذ الخطط الزمنية لترحيل المقررات الدراسية وتسليمها للمكاتب الداخلية والخارجية للبنين والبنات بالمحافظة، وذلك ضمن خطط الإدارة للاستعداد للعام الجديد.

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وتشمل الخطة وصول وتوزيع المقررات الدراسية على جميع المدارس حسب مكاتب التعليم قبل بدء العام الدراسي، حيث بدأت الإدارة اليوم في ترحيل المقررات إلى مكاتب التعليم الخارجية في رنية، والخرمة، والمويه، وتربة، وميسان، وحداد، وجنوب.

ومن المقرر بدء عملية الترحيل لمكاتب التعليم الداخلية، وهي الشرق، والغرب، والشمال، والحوية، مطلع الأسبوع المقبل وتستمر لمدة أسبوعين.

وأكد المدير العام لتعليم الطائف، طلال الهيبي، حرص الإدارة على إتمام الاستعداد للعام الدراسي الجديد على النحو الأمثل، مشددًا على أهمية التنسيق بين الإدارات ومكاتب التعليم لتذليل كافة المعوقات.