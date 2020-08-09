يعرفه البعض بـ”التبغ الكاذب”.. نبات دخيل يُثير استنكار أهل الباحة وهذه أبرز تفسيرات ظهوره (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 9 أغسطس 2020 11:14 مساءً - ‏55 دقيقة مضت أخبار السعودية 43 زيارة

أبدى سكان الباحة استنكارهم لانتشار نوع دخيل من الأشجار على المنطقة، مطالبين الجهات ذات الصلة بالتدخل لتوضيح الأمر.

واختلف رواد موقع تويتر في تفسير ظهور هذا النوع من النباتات، والذي يُعَرفه البعض بأنه “التبغ الكاذب”، حيث يرى البعض أن العمال بما تتناوله من نشوق ومواد أخرى هي السبب في ظهوره.

Advertisements

وأكد آخرون أن ظهور هذه النوعية من النباتات يعقب دومًا عمل المعدات الضخمة، مشيرين إلى أنها منتشرة في كافة أرجاء الجنوب، من الطائف إلى نجران منذ ما يزيد عن 7 سنوات.