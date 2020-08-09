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أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراره بإنشاء وكالة في الرئاسة باسم (وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف).
وجاء القرار مواكبًا لعملية التطوير، وتحديث أنظمة وآليات المجمع وفق معايير الجودة والمواصفات العالمية، وأيضًا للحرص على العمل على تطوير رسالة المتاحف والمعارض داخليًّا وخارجيًّا.
يُذكر أن مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين يحظى باهتمام كبير منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- إلى هذا العهد الزاهر الميمون، عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه، وحكومة خادم الحرمين الشريفين وعنايتهم بالكعبة المشرفة على وجه الخصوص، وعلى مقتنيات الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة السعودية عالميًّا، ومواكبة رؤية السعودية ٢٠٣٠.
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 11:31 PM
القرار جاء مواكبًا لتحديث أنظمة وآليات المجمع وفق معايير الجودة والمواصفات العالمية
أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراره بإنشاء وكالة في الرئاسة باسم (وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف).
وجاء القرار مواكبًا لعملية التطوير، وتحديث أنظمة وآليات المجمع وفق معايير الجودة والمواصفات العالمية، وأيضًا للحرص على العمل على تطوير رسالة المتاحف والمعارض داخليًّا وخارجيًّا.
يُذكر أن مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين يحظى باهتمام كبير منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- إلى هذا العهد الزاهر الميمون، عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه، وحكومة خادم الحرمين الشريفين وعنايتهم بالكعبة المشرفة على وجه الخصوص، وعلى مقتنيات الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة السعودية عالميًّا، ومواكبة رؤية السعودية ٢٠٣٠.
، إنشاء وكالة في "رئاسة الحرمين" لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف ،
المصدر : الخليج 365
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