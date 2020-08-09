، مؤتمر المانحين يتعهد بتقديم 298 مليون دولار مساعدات فورية للبنان ،

محمد بن مسعود - الدمام - المشاركون يحشدون موارد مهمة للتعافي من انفجار بيروت

تعهدت الدول المشاركة في المؤتمر الطارئ للمانحين اليوم الأحد بحشد موارد مهمة لمساعدة لبنان على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمَّر مناطق واسعة في بيروت.

وأفاد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن المؤتمر تلقى تعهدات بنحو 253 مليون يورو (298 مليون دولار) مساعدات إغاثة فورية، وفقًا لـ"رويترز".