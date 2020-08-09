، "كورونا" يضم 521 جزائريًا جديدًا إلى مصابيه .. وينهي حياة 9 ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع عدد المرضى بالفيروس إلى 35.160

سجلت الجزائر 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و9 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، خلال المؤتمر الصحفي اليوم (الأحد)، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 35.160 حالةً.

وأضاف أن إجمالي حالات الوفيات زاد إلى 1302 حالة وفاة، بينما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 24.506 حالات.فيروس كورونا الجديد