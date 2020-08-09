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سجلت الجزائر 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و9 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، خلال المؤتمر الصحفي اليوم (الأحد)، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 35.160 حالةً.
وأضاف أن إجمالي حالات الوفيات زاد إلى 1302 حالة وفاة، بينما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 24.506 حالات.فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يضم 521 جزائريًا جديدًا إلى مصابيه .. وينهي حياة 9صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-09
سجلت الجزائر 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و9 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، خلال المؤتمر الصحفي اليوم (الأحد)، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 35.160 حالةً.
وأضاف أن إجمالي حالات الوفيات زاد إلى 1302 حالة وفاة، بينما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 24.506 حالات.
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
09:40 PM
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
11:21 PM
ارتفاع عدد المرضى بالفيروس إلى 35.160
سجلت الجزائر 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و9 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، خلال المؤتمر الصحفي اليوم (الأحد)، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 35.160 حالةً.
وأضاف أن إجمالي حالات الوفيات زاد إلى 1302 حالة وفاة، بينما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 24.506 حالات.
، "كورونا" يضم 521 جزائريًا جديدًا إلى مصابيه .. وينهي حياة 9 ،
المصدر : الخليج 365
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