محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 2.726 حالة خلال 24 سجل العراق 2.726 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 150.115 إصابة. وبيّن وزارة الصحة العراقية اليوم (الأحد)، أنها سجلت 82 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5392 حالة وفاة. وأشارت إلى تسجيل 2271 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 107.775 حالة شفاء. فيروس كورونا الجديد حصيلة إصابات "كورونا" في العراق تقفز إلى 150.115 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-09 سجل العراق 2.726 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 150.115 إصابة. وبيّن وزارة الصحة العراقية اليوم (الأحد)، أنها سجلت 82 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5392 حالة وفاة. Advertisements وأشارت إلى تسجيل 2271 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 107.775 حالة شفاء. 09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 09:07 PM تسجيل 2.726 حالة خلال 24 تسجيل 2.726 حالة خلال 24 سجل العراق 2.726 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 150.115 إصابة. وبيّن وزارة الصحة العراقية اليوم (الأحد)، أنها سجلت 82 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5392 حالة وفاة. وأشارت إلى تسجيل 2271 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 107.775 حالة شفاء. ، حصيلة إصابات "كورونا" في العراق تقفز إلى 150.115 ،

المصدر : الخليج 365

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