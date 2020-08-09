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أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.252 إصابة.
وأضافت الوزارة أن حالات الإصابات الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، و5 حالات مخالطين لمصابين في محافظتي إربد والمفرق شمالي البلاد.
وأشارت إلى تسجيل 9 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.203 حالات.فيروس كورونا الجديد
إصابة 6 أردنيين بـ"كورونا" خلال يوموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-09
أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.252 إصابة.
وأضافت الوزارة أن حالات الإصابات الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، و5 حالات مخالطين لمصابين في محافظتي إربد والمفرق شمالي البلاد.
وأشارت إلى تسجيل 9 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.203 حالات.
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
09:07 PM
ارتفاع حالات الشفاء إلى 1.203
أفادت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.252 إصابة.
وأضافت الوزارة أن حالات الإصابات الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، و5 حالات مخالطين لمصابين في محافظتي إربد والمفرق شمالي البلاد.
وأشارت إلى تسجيل 9 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.203 حالات.
، إصابة 6 أردنيين بـ"كورونا" خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
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