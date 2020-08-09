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أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم (الأحد)، أن الآمال تراجعت بالعثور على ناجين من حادث الانفجار المروع الذي شهده مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، بحسب ما نقلت "رويترز" عن قناة تلفزيون الجديد.
وذكرت وزارة الصحة أمس أن 21 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين عقب الانفجار الذي دمر أجزاء من المدينة وأودى بحياة 158 شخصًا على الأقل وأصاب نحو ستة آلاف آخرين.
انفجار بيروت
الجيش اللبناني: تراجع آمال العثور على ناجين من انفجار بيروتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-09
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم (الأحد)، أن الآمال تراجعت بالعثور على ناجين من حادث الانفجار المروع الذي شهده مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، بحسب ما نقلت "رويترز" عن قناة تلفزيون الجديد.
وذكرت وزارة الصحة أمس أن 21 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين عقب الانفجار الذي دمر أجزاء من المدينة وأودى بحياة 158 شخصًا على الأقل وأصاب نحو ستة آلاف آخرين.
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
06:48 PM
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
11:22 PM
مصير 11 مفقوداً بات مجهولاً
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم (الأحد)، أن الآمال تراجعت بالعثور على ناجين من حادث الانفجار المروع الذي شهده مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، بحسب ما نقلت "رويترز" عن قناة تلفزيون الجديد.
وذكرت وزارة الصحة أمس أن 21 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين عقب الانفجار الذي دمر أجزاء من المدينة وأودى بحياة 158 شخصًا على الأقل وأصاب نحو ستة آلاف آخرين.
، الجيش اللبناني: تراجع آمال العثور على ناجين من انفجار بيروت ،
المصدر : الخليج 365
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