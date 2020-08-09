شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية توضح خدمة إصدار سجل الأسرة للمتزوج حديثًا وعلاقتها بالبريد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خدمة طلب إصدار و إيصال سجل الأسرة للزوج. أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خدمة طلب إصدار و إيصال سجل الأسرة للزوج. وذكرت إنها خدمة إلكترونية في منصة أبشر تمكن المتزوج حديثًا من طلب إصدار واستلام سجل الأسرة عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارة فرع الأحوال.

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