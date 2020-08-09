شكرا لمتابعة خبر عن موعد البدء في رصد مخالفتي الحزام والجوال أثناء القيادة بالجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): أعلنت الإدارة العامة للمرور أن الرصد الآلي لمخالفتي ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، سيبدأ بعد 7 أيام في منطقة الجوف. أعلنت الإدارة العامة للمرور أن الرصد الآلي لمخالفتي ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، سيبدأ بعد 7 أيام في منطقة الجوف. وقال "المرور" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بقي 7 على بداية الرصد الآلي لمخالفتَيْ عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في منطقة الجوف". يذكر أن استخدام الجوال أثناء قيادة المركبة تسبب في الكثير من الحوادث؛ بسبب انحراف المركبة عن مسار الطريق.

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