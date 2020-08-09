شكرا لمتابعة خبر عن " الجوازات " توجه رسالة للمقيمين: البصمة مطلب أساسي لإتمام الإجراءات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): دعت المديرية العامة للجوازات، المقيمين لتسجيل البصمة لأفراد الأسرة لإتمام الإجراءات. دعت المديرية العامة للجوازات، المقيمين لتسجيل البصمة لأفراد الأسرة لإتمام الإجراءات. وأضافت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر " :" أخي المقيم: تسجيل البصمة متطلب أساسي لإتمام إجراءات أفراد أسرتك من 6 سنوات فأكثر ".

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