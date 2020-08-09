الخارجية: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة و4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، أن عدد حالات الوفاة في صفوف الجاليات الفلسطينية بلغت 209 حالة و4105 إصابة بعد تسجيل 4 إصابات جديدة في أميركا، فيما استقرت حالات التعافي عند 1711 حالة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا للمواطن مصباح محمد احمد جاسر (83) عاماً، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الى 64.

فيما وثق فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في صفوف الجالية في ولاية اوهايو، ليرتفع عدد الاصابات 2240، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لليوم الثالث عشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة عند 69.