وزارة الصحة تحدِّد المدن والمحافظات الأعلى والأقل تسجيلًا لحالات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة والبالغ عددها اليوم الأحد، 1428 إصابة.

وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 125 إصابة جديدة، كما جاءت الرياض في المرتبة الثانية وسجلت 106 حالات، فيما تم تسجيل (68 في الهفوف 59 في جازان 57 في جدة 50 في المدينة المنورة 45 في بريدة 45 في الدمام 43 في حائل 36 في بيش 30 في حفر الباطن 28 في أبها 27 في خليص 27 في المبرز 25 في تبوك 25 في سبت العلاية 24 في عنيزة 23 في خميس مشيط 22 في الطائف 22 في بللسمر 21 في الرس).

كما تم تسجيل (21 في الليث 19 في ينبع 17 في أبو عريش 16 في الحرجة 15 في القطيف 14 في الكامل 14 في وادي الدواسر 13 في تثليث 12 في عفيف 12 في النعيرية 10 في بارق 10 في عرعر 10 في سراة عبيدة 10 في الظهران 10 في العلا 9 في نجران 9 في الدوادمي 9 في البدائع 9 في السليل 9 في الخفجي 8 في الخبر 8 في القيصومة 8 في أحد المسارحة 8 في القنفذة 8 في المذنب 8 في راس تنورة).

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في حين تم تسجيل (7 في بقيق، 7 في المندق، 7 في ضرية، 7 في ظهران الجنوب، 7 في صامطة، 7 في العقيق، 7 في رجال المع، 6 في النبهانية، 6 في المجمعة، 6 في بيشة، 6 في الزلفي، 6 في المظيلف، 5 في الباحة، 5 في الجبيل، 5 في القوز، 5 في حوطة بني تميم، 5 في ضبا، 5 في الحمنة، 4 في الأسياح، 4 في الموسم، 4 في العيدابي، 4 في عيون الجواء، 4 في رياض الخبراء، 4 في العيون، 4 في قلوة، 4 في أملج، 4 في الوجه، 4 في الحجرة، 4 في أضم، 4 في البشائر).

بينما تم تسجيل (3 في الطوال، 3 في بدر الجنوب، 3 في الدائر، 3 في أحد رفيدة، 3 في تبالة، 3 في صفوى 3 في فيفا 3 في الريث 2 في القوارة 2 في الدرب 2 في رابغ 2 في مليجة 2 في محايل 2 في مهد الذهب 2 في العويقيلة 2 في خيبر 2 في صبيا 2 في البكيرية 2 في الجفر 1 في موقق 1 في تنومة 1 في سكاكا 1 في القحمة 1 في نمرة 1 في الخرمة 1 في المخواة 1 في الحناكية 1 في النماص 1 في تيماء 1 في طبرجل 1 في شقراء 1 في العيص 1 في مرات 1 في سلوى 1 في الدرعية 1 في الخرج 1 في وادي الفرع 1 في الحرث 1 في ساجر 1 في أم الدوم).

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 1428 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، وكشفت عن أنه تمَّ تسجيل1599 حالة تعافٍ إضافية، و37 حالة وفاة جديدة.

ووفقًا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًّا منذ ظهور أول حالة في المملكة 288.690 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 252.039 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3.167 حالة وفاة.