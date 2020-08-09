«الأرصاد» عن طقس الإثنين: هطول أمطار رعدية على 5 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين، مشيرة إلى استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: يُتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، وقد يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للمملكة.

ولفتت الهيئة إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال و شرق و وسط المملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 15 -42 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر ومترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

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وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة بين 14-38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف، والبحر سيكون متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الاثنين:

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