العشري: ابني فقد عينه ولديه 3 كسور بالعمود الفقري

كشف رب الأسرة التي تعرضت لحادث مروري مأساوي في أبحر بجدة بعد اصطدامها بسور بني بشكل مخالف على شارع ترابي، أنه بعد وفاة زوجته وابنته في الحادث يقبع ابنه سعود في العناية المركزة وقد فقد إحدى عينيه وأصيب بثلاثة كسور في عموده الفقري و أخرى في الوجه والرأس.

إهمال وتعد

بعد مرور 19 يوما على الحادث المأساوي الذي تعرضت له الأسرة أول أيام عيد الأضحى، قال المواطن عبدالله العشري لـ»دوت الخليج» إن عائلته راحت ضحية للإهمال في إزالة السور المخالف بعد أن قام صاحب الأرض بالتعدي وبناء السور حول تلك الأرض، وأخذ زيادة دون وجه حق على الشارع العام الترابي.

فقدان سعود لعينه

وعن آخر التطورات للحالة الصحية لابن العشري سعود الناجي الوحيد من ذلك الحادث، قال إن ابنه خضع لعملية جراحية لإيقاف النزيف الحاد الذي كان يعاني منه في الدماغ، وتركيب شرائح حول الخد الأيمن بعد أن حدث له تهتك، ولكنه فقد عينه اليمنى، إلى جانب وجود كسور متفرقة في الوجه و 3 كسور في العمود الفقري وكسر في الجمجمة.

وأضاف أن ابنه لا يزال يخضع للعلاج والعناية في مجمع الملك عبدالله الطبي.

مقاضاة المتسببين

أكد العشري أنه ماض في مقاضاة المتسببين في هذا الحادث الأليم وأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن أخذ حق أسرته من المتسببين في هذه الفاجعة.

وأشار إلى أن الطاقم الطبي في مجمع الملك عبدالله قدموا جهودا كبيرة لإنقاذ حياة ابنه سعود وتسهيل كافة العقبات في علاجه متمثلا في المشرف الطبي العام للمجمع الدكتور محمود أبو رمش ومساعد المشرف محمد الزيلعي والطاقم الطبي في المجمع.

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وكانت «دوت الخليج» قد نشرت تفاصيل الحادثة -التي وقعت في أول أيام عيد الأضحى- بتاريخ 4 أغسطس الجاري تحت عنوان «الإهمال وراء وفاة ضحيتي سور أبحر»، وقال فيه رب الأسرة إن السور الذي تسبب في الحادثة قُدّم فيه حوالي 6 بلاغات من قِبل أحد المواطنين الذين يسكنون المنطقة والذي وصل به الأمر لمنع أبنائه من المرور بجانبه، وتابع العشري أن اثنين من أصحاب الأراضي القريبة من السور المخالف تواصلوا معه كشهود في حال احتاج شهادتهم لأنهم سبق أن قاموا بالحديث مع صاحب الأرض وأخبروه أنها مخالفة ولم يقم بفعل شيء.

تفاصيل حادثة سور أبحر المخالف

* عائلة في سيارة تسلك طريقا ترابيا ليلة عيد الأضحى

* السيارة تتفاجأ بوجود سور في الطريق وتصطدم به

* وفاة الأم وابنتها ودخول الابن للعناية المركزة

* إجراء عمليات جراحية للابن الذي فقد عينه وتعرض للكسور

* الأب يعلن البدء في مقاضاة المتسببين