إزالة الحواجز الخرسانية بشوقية مكة

أزالت بلدية الشوقية الفرعية، عدداً من الصبات العشوائية بالمنطقة، وذلك ضمن مبادرة (مكة بلا حواجز خرسانية) لمعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، وتهدف إزالة الصبات إلى تنظيم الحركة المرورية بشوارع وطرق مكة المكرمة، واستبدال الحواجز الخرسانية الإنشائية التي تم وضعها بصفة مؤقتة، إلى أرصفة ذات جودة عالية وفقاً للمعايير الهندسية المعتمدة لتوفير الراحة والأمان لمرتادي الطرق والحد من أخطار المركبات. وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنه تمت إزالة 120 حاجزا خرسانيا من الطرقات تتسبب في ضيق الشوارع وإعاقة الحركة.



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