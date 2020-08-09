الصحة تفتتح عيادات نفسية لدعم كوادرها

في الوقت الذي أغلقت فيه صحة الشرقية أول مركز لسحب عينات كورونا بالمملكة افتتح قسم الصحة النفسية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عيادة مخصصة لدعم الكادر الصحي من الآثار النفسية الناتجة عن جائحة كورونا حيث تستقبل العيادة جميع الكوادر الصحية التي تحتاج للدعم والرعاية النفسية على رقم خاص بالعيادة. وأشارت مصادر صحية لـ»دوت الخليج» إلى أن العيادات النفسية ستبدأ في استقبال الكوادر الصحية بدءا من الأسبوع الحالي بحيث ستقوم بدراسة حالة كل من يحتاج للمساعدة من الكوادر الصحية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي الذي تحتاجه لتجاوز الضغوط والوضع النفسي غير الطبيعي الذي مروا به خلال أزمة كورونا، حيث سيمتد الدعم لأسرهم وذويهم ممن تأثروا بضغوط نفسية نتيجة الوضع الخاص الذي كان يمر به الكادر الصحي.



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