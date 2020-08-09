فعاليات صيف مناطق المملكة تجذب مختلف الفئات

تحتفل مناطق المملكة بالفعاليات الصيفية في المهرجات المحلية بمختلف الجنسيات والأعمار، حيث يواصل مهرجان «حقل أحلى» فعالياته للرياضات البحرية، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة حقل، تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، والذي يستمر حتى الـ 20 من شهر محرم القادم، وذلك على شاطئ الوصل بالمحافظة.

فعاليات حقل

أوضح أمين عام لجنة التنمية السياحية بمحافظة حقل عمر أبو العز، أن فعاليات المهرجان في نسخته الحالية اقتصرت على الرياضات البحرية، لتحقيق التباعد الجسدي وضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية التي توفر سلامة مرتادي الفعاليات، مبيناً أن الفعاليات تشتمل على قوارب نزهة وعروض الألعاب البحرية البنانا والكنبة وتجربة إطعام الأسماك.

تشجيع السياحة المحلية

أكد أبو العز أن تنظيم هذا المهرجان لتشجيع السياحة المحلية بالمدينة والاهتمام بجميع شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات سوف تضيف للأهالي والزوار تجربة فريدة من المتعة من خلال ممارسة الألعاب البحرية الحماسية، والاستمتاع بالطبيعة التي تتميز بها شواطئ حقل والجلوس على الشاطئ مباشرة في جلسات متنوعة ومواقع تم تهيئتها مع تقديم المأكولات والمرطبات وسط تطبيق مشدد للإجراءات الاحترازية.

معانقة السحاب

تعيش فيفاء هذه الأيام عرس المطر، فارتدت حلة خضراء بهيجة، بمدرجاتها التي تبدو كحديقة فوق السحاب، بطبيعة ساحرة خلابة، وأجواء باردة عليلة، والمناظر الخلابة والأجواء البديعة بالمحافظة فيفاء، فمع الحالة المطيرة التي تشهدها منطقة جازان حالياً، تحولت غاباتها ومدرجاتها بفواكهها وحبوبها ونباتاتها العطرية إلى غطاء أخضر على قمم الجبال.

حوار الطيور الناطقة

في الوادي الأخصر بالهدا بمدينة الطائف تقع حديقة «الطيور بيرد بارك» على مساحة إجمالية تقدر بنحو 800 متر مربع، وهي واحدة من المشروعات السياحية التي تتميز بها الطائف، ويحرص الكثير من زوارها على رؤية مكوناتها من الطيور التي يبلغ عددها 400 طائر بمختلف الأنواع المحلية والخارجية ومنها الطيور الناطقة التي كانت محل احتفاء الزوار.

مختلف الأنواع

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تضم هذه الحديقة التي تعد متنفسًا ممتعًا للزوار 23 نوعًا من طيور: الببغاء، والكاسكو الإفريقي، والكوكاتو السلفر، والمكاو البرازيلي، والكروان، والكناري، والكيتور، وغيرها من الطيور التي تتجول في عرض مفتوح بين الزوار وسط حلة من الزهور التي تزين المكان وتضفي عليه جمالًا منقطع النظير.

الفعاليات المصاحبة للمهرجانات الصيفية

الرياضات البحرية

جلسات الشواطئ

الاستمتاع بالأجواء الماطرة

الطبيعة الخضراء

حوار

الطيور