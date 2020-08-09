مختبر متطور للأدلة الرقمية الجنائية في الأمن العام

ويهدف المشروع إلى مواكبة تطورات العصر التقنية وما يصاحبها من متطلبات تقنية من الأجهزة والبرامج للتحقيق في الجرائم والمخاطر الناجمة عن مصادر التقنية من برامج وأجهزة، وتعزيز القدرات الفنية على اكتشاف الجرائم عن طريق استخدام الوسائل التقنية.
ميزات وفوائد المختبر الرقمي
- مكافحة الجرائم الحديثة سواء كانت إلكترونية أو تقليدية
- القدرة الفنية على اكتشاف الجرائم عن طريق استخدام الوسائل التقنية
- التعرف على وسائل الإثبات باستخدام الدليل الرقمي
- الارتقاء بمهارة رجال الأمن في التحقيق في الجرائم المعلوماتية الحديثة
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