الجبير يستقبل سفراء 3 دول

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض أمس، سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونج تشاو مينج. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الجبير سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق، وكذلك سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف. وجرى خلال الاستقبالين بحث العلاقات بين المملكة وجمهوريتي مصر وأذربيجان وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.