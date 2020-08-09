15 ألف طفل تصلهم كتب مكتبة المؤسس

يحظى مشروع نادي كتاب الطفل بإقبال متزايد من جانب الأطفال حيث بلغ عدد المشتركين فيه أكثر من 15 ألف طفل على مستوى مناطق المملكة، تصلهم الكتب بشتى المجالات. فالنادي أحد المشروعات التي تقدمها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وتتوجه به إلى الأجيال الجديدة وهو من المشروعات التي لا نظير لها في المملكة والعالم العربي.

ويقوم نادي كتاب الطفل بتوفير الكتاب المناسب لكل طفل مشارك، مقابل رسم اشتراك سنوي رمزي حيث يقوم النادي بإرسال 24 كتابا (12 كتابا قصصيا و12كتابا غير قصصياً) تتناسب مع عمر الطفل المشارك، بحيث يقرأ الطفل كتابين كل شهر مدة الاشتراك ويكون مع الكتابين أنشطة ذهنية، لغوية ترفيهية، بالإضافة إلى نشرة تربوية للآباء والأمهات. كما يهدف إلى توفير الكتاب المناسب للطفل المشارك، وتجاوز العقبات التي تحول دون وصول الكتاب إلى الطفل كانشغال الوالدين أو عدم القدرة على اختيار الكتاب المناسب أو بعد المسكن عن المكتبات التجارية.

فئات متنوعة

يخدم نادي كتاب الطفل أربع فئات عمرية، الفئة الأولى: من 2 إلى 5 سنوات، والفئة الثانية: من 6 إلى 8 سنوات، والفئة الثالثة: من 9 إلى 12 سنة، والفئة الرابعة: من 13 إلى 15 سنة. وتقسم جميع الكتب حسب الفئات العمرية من سنتين إلى خمس عشرة سنة ليتاح للأهل اختيار الكتاب المناسب لطفلهم، حيث إن أغلب الكتب غير محدد عليها العمر الموجه إليه الكتاب، وبذلك يساعد النادي الأهل على تقديم الكتاب المناسب لطفلهم لتحقيق الفائدة والمتعة المرجوة من قراءة الكتاب. وتقيم الكتب من قبل لجنة مختصة بأدب الطفل من حيث الشكل والإخراج، واللغة والأسلوب والمضمون وسلامة المعلومات، ثم تحدد الفئة العمرية المناسبة لكل كتاب.

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دليل النادي

أعد نادي كتاب الطفل «دليل كتب نادي كتاب الطفل» يتضمن ما يقارب 1500 عنوان من أفضل ما كتب في مجال أدب الطفل في 80 دار نشر على مستوى العالم العربي.

وأتاحت مكتبة الملك عبدالعزيز الاشتراك الخيري في نادي كتاب الطفل لبعض فئات المجتمع ذات الاحتياجات الخاصة (الأيتام، ذو الاحتياجات الخاصة، المدارس الحكومية في الأحياء المحتاجة) كما يقدم النادي سنوياً 100 اشتراك للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة و100 اشتراك لطفل يتيم.