5 آلاف مقعد لدراسة 17 برنامجا ودبلوما جامعيا

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق أن عملية القبول بدأت أمس وتستمر لغاية الخميس الموافق 23 من ذي الحجة، منوها بمتابعة ودعم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لبرامج العمادة بما يحقق دور الجامعة المجتمعي في تأهيل الكوادر الشابة، مشيرا إلى أنها تصل لـ 5 آلاف مقعد.
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