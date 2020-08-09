5 آلاف مقعد لدراسة 17 برنامجا ودبلوما جامعيا

بدأت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة جازان عملية القبول والتسجيل الإلكتروني في 17 برنامجا ودبلوما للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ وبطاقة استيعابية تصل لـ 5 آلاف مقعد.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق أن عملية القبول بدأت أمس وتستمر لغاية الخميس الموافق 23 من ذي الحجة، منوها بمتابعة ودعم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لبرامج العمادة بما يحقق دور الجامعة المجتمعي في تأهيل الكوادر الشابة، مشيرا إلى أنها تصل لـ 5 آلاف مقعد.