الملحقية الثقافية بمصر تعود لكامل نشاطها

حيث تم وضع ملصقات أرضية مرئية لفرض التباعد بين الموظفين والمراجعين في أماكن العمل المزدحمة، وقياس حرارة الموظفين والمراجعين بشكل دوري، ارتداء الكمامات للجميع في جميع الأوقات أثناء العمل مع تطهير اليدين بصفة دورية، توفير مطهر اليدين عند كل نقطة بحيث يمكن استخدامه من قبل الموظف والمراجعين والتطهير الدوري لكافة مرافق المبنى.
وصرح الدكتور خالد النامي بأن الملحقية ستظل تعمل لخدمة الطلبة والمراجعين على مدار الأسبوع مع توفير المناخ المناسب للعمل في ظل الجائحة الحالية.
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