ضبط 219 مليون حبة مخدرة وأسلحة في عام

كشف تقرير إحصائي للهيئة العامة للجمارك عن ضبطها 219.640.578 حبة مخدرة وأسلحة وذخائر وسجائر، إضافة إلى 3.119.493 لترات مشتقات بترولية، وذلك خلال العام الماضي 2019.

تفصيل المضبوطات

أظهر التقرير أن السلع الممنوعة المضبوطة عبر المنافذ الجمركية شملت 149162273 سجائر و69263179 من الحبوب المخدرة، 1213818 ذخائر طلقات، و1308 من الأسلحة، إضافة إلى ضبط 548144 عبوة خمور و557.5 كيلوجراما من المخدرات، فيما بلغت الكميات المضبوطة من الذهب والحجار الكريمة 585144 جراما، وما قيمته 108.785.802 ريالات من العملات المهربة.

46 ألف حالة ضبط

بين التقرير أن أجمالي حالات الضبط خلال العام الماضي بلغت نحو 46685 حالة، بلغت منها حالات الضبط على مستوى الأفراد 45743 حالة و942 حالة شركات تجارية، ووفقاً للتقرير تصدر جمرك ميناء ضباء باقي المنافذ الجمركية في عدد حالات الضبط بـ7186 حالة بنسبة 15.4% منها 7184 حالة ضبط من أفراد وحالتين ضبط لشركات تجارية، ثم منفذ الخفجي بـ6992 حالة بنسبة 14.9% منها 6991 حالات أفراد وحالات للشركات، وجاء ثالثا جمرك منفذ جسر الملك فهد بـ5121 حالة بنسبة 10.9% للأفراد 5082 والشركات 39 حالة ضبط.