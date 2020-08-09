مدني مكة المكرمة يحذر  من المغامرة في الأودية

أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالمواطنين والمقيمين على حد سواء، بضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه الفترة، التي تشهد تغيرات مناخية ونشاط للرياح السطحية.

ونوهت المديرية العامة عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي بالجميع ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، وحثتهم على مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.

واوضح المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني ان ذلك يأتي ضمن الحملة التي اطلقتها المديرية العامة للدفاع المدني للتوعية بمخاطر السيول ورفع معدل الوعي بأهمية اتباع اشتراطات السلامة حال هطول الأمطار وجريان السيول.