السعودية اليوم / تعليم الطائف يبدأ في ترحيل المقررات الدراسية



الطائف 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

شرعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في تنفيذ الخطة الزمنية لترحيل المقررات الدراسية وتسليمها لمكاتب التعليم الداخلية والخارجية للبنين والبنات بالمحافظة والمحافظات التابعة لها تعليمياً ، وذلك ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وتهدف الخطة إلى اكتمال وصول وتوزيع المقررات الدراسية لجميع المدارس حسب مكاتب التعليم قبل بدء العام الدراسي بما يضمن بداية جادة ومتميزة.

وبدأت الإدارة اليوم في ترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم الخارجية: "رنية ، والخرمة ، والمويه ، وتربة ، وحداد ، وميسان ، وجنوب شرق لمدة أسبوع، وذلك بالتنسيق بين إدارة المستودعات ومكاتب التعليم ، فيما ستبدأ عملية الترحيل مطلع الأسبوع المقبل إلى مكاتب التعليم الداخلية: "الشرق ، والغرب ، والجنوب ، والحوية ، والشمال ولمدة أسبوعين، وستكون عملية التسلّم من المستودعات المركزية للإدارة مباشرة.

وأكد المدير العام لتعليم الطائف طلال اللهيبي حرص إدارته على الاستعداد الأمثل والمبكر للعام الدراسي الجديد وفق الخطة التي رسمتها الإدارة منذ وقت مبكر بهدف إعلان الجاهزية التامة لبدء عام دراسي جديد، برغم الظروف التي واكبت جائحة

وأشار إلى أهمية تنسيق الجهود بين الإدارات ومكاتب التعليم، وتذليل جميع المعوقات التي قد تواجه الاستعداد، مثمناً جهود إدارة المستودعات ولجنة المقررات الدراسية وجميع الإدارات ذات العلاقة على الجهود المتميزة في الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

// انتهى //

22:26ت م

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الطائف 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسشرعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في تنفيذ الخطة الزمنية لترحيل المقررات الدراسية وتسليمها لمكاتب التعليم الداخلية والخارجية للبنين والبنات بالمحافظة والمحافظات التابعة لها تعليمياً ، وذلك ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد.وتهدف الخطة إلى اكتمال وصول وتوزيع المقررات الدراسية لجميع المدارس حسب مكاتب التعليم قبل بدء العام الدراسي بما يضمن بداية جادة ومتميزة.وبدأت الإدارة اليوم في ترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم الخارجية: "رنية ، والخرمة ، والمويه ، وتربة ، وحداد ، وميسان ، وجنوب شرق لمدة أسبوع، وذلك بالتنسيق بين إدارة المستودعات ومكاتب التعليم ، فيما ستبدأ عملية الترحيل مطلع الأسبوع المقبل إلى مكاتب التعليم الداخلية: "الشرق ، والغرب ، والجنوب ، والحوية ، والشمال ولمدة أسبوعين، وستكون عملية التسلّم من المستودعات المركزية للإدارة مباشرة.وأكد المدير العام لتعليم الطائف طلال اللهيبي حرص إدارته على الاستعداد الأمثل والمبكر للعام الدراسي الجديد وفق الخطة التي رسمتها الإدارة منذ وقت مبكر بهدف إعلان الجاهزية التامة لبدء عام دراسي جديد، برغم الظروف التي واكبت جائحة فيروس كورونا المستجد ، لافتاً الانتباه إلى سعي الإدارة إلى الانتهاء من عملية ترحيل المقررات وتوزيعها للمدارس حسب الخطة الزمنية لضمان وصولها قبل بدء العام الدراسي، ولتكون في متناول أيدي الطلاب والطالبات منذ البداية.وأشار إلى أهمية تنسيق الجهود بين الإدارات ومكاتب التعليم، وتذليل جميع المعوقات التي قد تواجه الاستعداد، مثمناً جهود إدارة المستودعات ولجنة المقررات الدراسية وجميع الإدارات ذات العلاقة على الجهود المتميزة في الاستعداد للعام الدراسي الجديد.// انتهى //22:26ت م0177

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