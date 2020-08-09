السعودية اليوم / الرئيس الباكستاني يؤكد أن إستراتيجية الإغلاق الذكي حققت نتائج إيجابية في التعامل مع جائحة كورونا



إسلام آباد 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 9 أغسطس 2020 م واس

أكد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي أن بلاده حققت نتائج إيجابية في احتواء جائحة

وأوضح في تصريح اليوم أن باكستان تمكنت من التغلب على جائحة كورونا بسبب الانضباط الكامل على المستوى الداخلي.

وأضاف أن إستراتيجية الإغلاق الذكي أسهمت في الحفاظ على التوازن في الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي في باكستان.

// انتهى //

22:20ت م

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إسلام آباد 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 9 أغسطس 2020 م واسأكد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي أن بلاده حققت نتائج إيجابية في احتواء جائحة كورونا من خلال تطبيق إستراتيجية الإغلاق الذكي.وأوضح في تصريح اليوم أن باكستان تمكنت من التغلب على جائحة كورونا بسبب الانضباط الكامل على المستوى الداخلي.وأضاف أن إستراتيجية الإغلاق الذكي أسهمت في الحفاظ على التوازن في الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي في باكستان.// انتهى //22:20ت م0175

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