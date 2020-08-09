السعودية اليوم / مدير تعليم الحدود الشمالية يتفقد المشاريع التعليمية بعرعر



عرعر 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

تفقد مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان عدداً من المشاريع التعليمية في مدينة عرعر.

واطلع العثمان على نسب الإنجاز في تلك المشاريع، مؤكداً على العاملين والمسؤولين بالمشاريع ضرورة جاهزيتها قبل بداية العام الدراسي.

22:19ت م

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