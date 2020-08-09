السعودية اليوم / تونس تسجل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



تونس 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 9 أغسطس 2020 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 19 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 1697 حالةً، فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 51 حالةً.

// انتهى //

21:48ت م

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تونس 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 9 أغسطس 2020 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) منها 12 إصابة محلية.وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 1697 حالةً، فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 51 حالةً.// انتهى //21:48ت م0169

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