

باكو 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 9 أغسطس 2020 م واس

سجلت أذربيجان خلال الساعات الـ24 الماضية، 87 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وكالة أذرتاج نقلاً عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في أذربيجان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 33568 حالةً, فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 30364 حالةً, مضيفةً أن أجمالي حالات الوفيات وصل إلى 490 حالةً.

// انتهى //

21:33ت م

0166



باكو 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 9 أغسطس 2020 م واسسجلت أذربيجان خلال الساعات الـ24 الماضية، 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 308 حالات شفاء وحالتي وفاة.وأفادت وكالة أذرتاج نقلاً عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في أذربيجان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 33568 حالةً, فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 30364 حالةً, مضيفةً أن أجمالي حالات الوفيات وصل إلى 490 حالةً.// انتهى //21:33ت م0166

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أذربيجان تسجيل 87 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.