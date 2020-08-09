السعودية اليوم / عضوة مجلس السيادة السودانية تلتقي بممثل المنظمة الأمريكية المتحدة للإغاثة



الخرطوم 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 9 أغسطس 2020 م واس

التقت عضوة مجلس السيادة السودانية رجاء نيكولا اليوم، بممثل المنظمة الأمريكية المتحدة للإغاثة في السودان جمال عبدالناصر عبدالرحمن.

وجرى خلال اللقاء تخليص حاويات أدوية وأجهزة ومعينات طبية مرسلة من قبل المنظمة للسودان عبر ميناء بورتسودان، وتبلغ قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي.

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21:26ت م

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