السعودية اليوم / المغرب تسجل 1230 إصابة و 18 وفاة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 9 أغسطس 2020 م واس

سجلت المغرب 1230 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 18 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 498، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 23347 حالةً.

// انتهى //

21:12ت م

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الرباط 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 9 أغسطس 2020 م واسسجلت المغرب 1230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى33237.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 18 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 498، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 23347 حالةً.// انتهى //21:12ت م0159

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