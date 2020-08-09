

الجزائر 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 9 أغسطس 2020 م واس

سجلت الجزائر 521 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 35160 حالةً, مضيفاً أن إجمالي حالات الوفيات زاد إلى 1302 حالة وفاة , فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 24506 حالات.

// انتهى //

21:11ت م

0158



الجزائر 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 9 أغسطس 2020 م واسسجلت الجزائر 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 9 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 35160 حالةً, مضيفاً أن إجمالي حالات الوفيات زاد إلى 1302 حالة وفاة , فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 24506 حالات.// انتهى //21:11ت م0158

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تسجل 521 إصابة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.