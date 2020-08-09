السعودية اليوم / مدني مكة المكرمة يحذر من المغامرة في الأودية ومجاري السيول



جدة 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالمواطنين والمقيمين على حد سواء، بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الفترة، التي تشهد تغيرات مناخية ونشاط للرياح السطحية.

ودعت عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي الجميع ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والحرص على مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنيةً السلامة للجميع.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن المديرية العامة للدفاع المدني أطلقت حملة للتوعية بمخاطر السيول، ورفع معدل الوعي لدى المجتمع، وتثقيفهم بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة واتباعها، خاصة خلال هطول الأمطار وجريان السيول.

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21:07ت م

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