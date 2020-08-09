فيديو.. خاض السيل فكاد أن يفقد حياته ومن معه

2020-08-09

متابعات الخليج 365 - الباحة

أظهر مقطع فيديو انجراف سيارة حاول قائدها ومرافقوه عبور وادي تربة، التابع لمنطقة الباحة، بعد أن غير السيل اتجاهها.

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وبين المقطع المحاولة المتهورة من الشاب لعبور الوادي بسيارته لكنه لم يتمكن من السيطرة عليها بعد أن غير تيار السيل اتجاه سيرها وتلاعب بها، فيما نجح ركاب السيارة في النجاة بأنفسهم وقفزوا من المركبة وسبحوا باتجاه مجرى السيل، ليتم إنقاذهم في النهاية.

وأهابت مديرية الدفاع المدني في منطقة الباحة بالمواطنين والمقيمين على حد سواء، بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الفترة، التي تشهد تغيرات مناخية ونشاط للرياح السطحية.

ودعت عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي الجميع ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والحرص على مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنيةً السلامة للجميع.

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