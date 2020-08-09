فيديو.. موقف محرج لـ أردوغان على الهواء مباشرة

2020-08-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

بثت قناة الغد مقطع فيديو وثقت موقفًا محرجًا للغاية للرئيس التركي رجب أردوغان، الذي يزعم أنصاره أنه أفضل من يستطيع إلقاء خطب والتحدث بطلاقة.

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وكان أردوغان يتحدث أمس السبت في حديث مع رؤساء فروع حزبه، عبر الفيديو كونفرانس، حيث كان يقرأ نصًّا مكتوبًا من شاشة عرض غير ظاهرة، متظاهرًا أنه يرتجل.

والطريف والمثير للسخرية في الأمر، كان عندما مرر المسؤول عن الشاشة بعض الجمل بسرعة، قبل أن ينهي الرئيس التركي قراءتها، ونسي الأخير أنه على الهواء.

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