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3 أيام فقط تفصل العالم عن أول لقاح معتمد لـ كورونا
دخل مرحلة التجارب السريرية فى يونيو الماضي
متابعات الخليج 365 - متابعة
تفصل 3 أيام فقط العالم عن أول لقاح معتمد لفيروس كورونا لوقف هجماتها على البشر، حيث فجرت روسيا مفاجأة كبرى بانتهائها من التجارب على اللقاح، والموافقة عليه، وسيتم تسجيله في 12 أغسطس المقبل، ليسجل التاريخ هذا الموعد المهم، معلنة تصنيع ما يقرب من 40 مليون جرعة أولية يتم تطعيمها للعاملين في المجال الطبي وكبار السن.
وأضاف التقرير الذي أذاعته قناة الغد أن اللقاح المنتظر تم تطويره من قبل وزارة الدفاع الروسية ومركز “جماليا” الوطني للأبحاث، ودخل اللقاح مرحلة التجارب السريرية في يونيو الماضي باختباره على 38 متطوعًا من الجيش الروسي.
وأوضح التقرير أن وزارة الدفاع أعلنت أن لقاح كورونا أثبت فعاليته في إنتاج أجسام مضادة لـ”كوفيد 19″، حيث الإعلان عن اللقاح صاحبه شكوك واتهامات؛ فأكسفورد البريطانية اتهمت روسيا بسرقة أبحاث أولية تتعلق بـ”لقاح كورونا” وهو الاتهام التي لم تعره الدولة الروسية أي اهتمام، ومضت وسائل الإعلام الروسية تحتفي باللقاح الجديد وتبث حالة الأمل في المجتمع.
وتابع التقرير: “لكن خبراء أكدوا أن اللقاح الجديد ربما لن يحظى بثقة منظمة الصحة العالمية إذ اختزلت روسيا المراحل المتعارف عليها في اختبار اللقاحات كما لم توسع اختبار اللقاح على فئات مختلفة، وخبراء يرجعون استعجال روسيا في إنتاج اللقاح رغبة منها في اللحاق بالسباق الدولي لإنتاج لقاح إلى جانب بريطانيا وكندا وأمريكا.
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