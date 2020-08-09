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أرقام تقارن أرباح أرامكو مع شركات النفط بالعالم

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2020-08-09

أرقام تقارن أرباح أرامكو مع شركات النفط بالعالم

متابعات الخليج 365 - الرياض

بلغ صافي الدخل لأرامكو 24.62 مليار ريال (6.57 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2020، مقارنة مع 92.59 مليار ريال (24.69 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2019، بنسبة تراجع 73.4%.

ومقابل الأرباح المحققة في الربع السابق، انخفضت أرباح أرامكو بنسبة 60.5%، والتي كانت 62.4 مليار ريال.

وبمقارنة نتائج أرامكو بشركات النفط العالمية الكبرى، يلاحظ أن هذه الشركات الكبرى سجلت خسائر حادة في الربع الثاني، وهو أمر متوقع في ظل الانخفاضات الكبيرة لأسعار النفط خلال هذه الفترة، بحيث كانت الخسارة الأكبر أعلنتها شركة “رويال داتش شل” بقيمة 18.3 مليار دولار.

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وكذلك سجلت Chevron خسارة بـ8.3 مليار دولار في الربع الثاني، وهي أسوأ خسارة فصلية في أكثر من ثلاثة عقود.

أما BP فخسارتها بلغت 6.68 مليار دولار، فيما سجلت إكسون موبيل خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار، في أسوأ خسارة فصلية منذ اندماجها مع موبيل في العام 1998.

وكانت توتال وحدها قد أعلنت عن أرباح، ولو ضئيلة، بقيمة 126 مليون دولار، بفضل المكاسب من عمليات المتاجرة بالنفط.



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