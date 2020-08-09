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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، التي من شأنها أن تسهم في تمكن البرامج والقطاعات الحكومية والخاصة المختلفة نحو تحقيق مخرجات رؤية المملكة 2030.

من جانبه رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على اعتماد الاستراتيجية، مبينا أن الهيئة عملت منذ إنشائها على صياغة وتقديم الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومشاركتها مع الكثير من الجهات الحكومية والخاصة بهدف توحيد الرؤى وإبراز الدور التكاملي معها، لجعل أفضل ما في البيانات والذكاء الاصطناعي واقعا ملموسا.

وأكد الغامدي أن هذه الاستراتيجية تتطلب توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص نحو المبادرات الخاصة في البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن توجه وطني لتحقيق الاستفادة المثلى منها، الأمر الذي من شأنه أن يجعل المملكة ضمن أفضل الدول عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى دور الاستراتيجية المحوري وأهميته في تحقيق الأهداف الوطنية، من ضمنها 66 هدفا يعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على البيانات والذكاء الاصطناعي، علاوة على دور «سدايا» الذي يتجسد في المساهمة الفاعلة في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، حيث حققت تقدما كبيرا في الاستفادة من قيمة البيانات التي تشكل جزءا مهما من الأصول الوطنية منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016.

الاستراتيجية تركز على: