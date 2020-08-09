جامعة الإمام عبدالرحمن تستقبل 51 ألف طالب وطالبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أمس عن دفعة إضافية للشواغر للقبول في العام الجامعي 1441 / 1442هـ .

وأوضح عميد القبول والتسجيل، الدكتور عبدالله آل مريح، أن عدد طلبات الالتحاق بالجامعة التي استقبلت عبر بوابة القبول الالكترونية خلال فترة التقديم تجاوز51 ألف طلب التحاق من طلاب وطالبات الثانوية العامة، حيث جرت عملية التقديم في الجامعة بآلية الكترونية متقنة.

وأعلن عن ترشيح ثلاث دفعات حسب الجدول الزمني للقبول وبوقت قياسي وحسب الخطة الزمنية للقبول.

من جانبه نوه مساعد عميد القبول والتسجيل لشؤون القبول، تركي التركي، بأن الجامعة شكلت لجانا عدة وفرق عمل لخدمة المتقدمين والمتقدمات للقبول، لتقديم جميع سبل الدعم والمساندة لهم، وذلك للتعريف بآلية القبول والتمكين من التقديم والتعريف بالمسارات والتخصصات المتاحة في الجامعة وتوجيههم بالشكل الصحيح، وذلك لضمان إتمام عملية التقديم والترشح للقبول وإتمام إجراءات القبول الالكترونية بكل يسر وسهولة دون الحاجة للمراجعة والحضور للجامعة.

وبين أن الجامعة تحرص على تطبيق مبدأ الشفافية مع المتقدمين في الإعلان عن جميع الدفعات والنسب التي توقف عندها القبول عبر موقع الجامعة وقنوات التواصل الرسمية.