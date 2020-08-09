شكرا لقرائتكم خبر فريق لمتابعة الإجراءات الاحترازية بمهرجان بريدة للتمور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك التجمع الصحي بمنطقة القصيم في مهرجان بريدة للتمور بفريق من رابطة التطوع الصحي، وإدارة تعزيز الصحة وتغيير الثقافة الصحية، إضافة إلى مشاركة مستشفى بريدة المركزي، وذلك لتعزيز الجوانب الصحية وتكثيف الجهود لنشر الوعي الصحي.

ويأتي ذلك انطلاقا من أهمية المهرجان وما يشهده من كثافة يومية في الحضور، حيث يستقبل الزوار فريق طبي مزود بالتجهيزات الطبية لتقديم الفحوصات التشخيصية اللازمة، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لهم، كما ينفذ الفريق الطبي للتجمع الصحي جولات ميدانية على المهرجان وداخل المزادات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وبين المدير التنفيذي للمهرجان، الدكتور خالد النقيدان، أنه جرى التعميم على المشاركين والعاملين في الفعاليات لتطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى متابعة تنفيذ هذه التعليمات من خلال الجولات الدورية داخل السوق والمزادات.