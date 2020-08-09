2200 مادة عن الحج الاستثنائي في الإعلام الدولي والإقليمـي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشرت 2200 مادة صادرة عن وزارة الإعلام في المملكة عن موسم الحج الاستثنائي هذا العام في الإعلام الدولي والإقليمي بمختلف اللغات، في 650 مصدرا إعلاميا خلال الفترة من 25 يوليـو الماضي حتى 2 أغسـطس الحالي، سواء من المركز الإعلامي الافتراضي أو عبر تنسيق مقابلات لصالح مؤسسات إعلامية دولية مـع المسؤولين والحجاج. وحقق ذلك التأثير الإيجابي في جميع التغطية الدولية التي استندت إلى مـواد الوزارة، بينما بلغت التغطيـة الإقليمية والعربية الإيجابية أو المحايدة نحو 90 %، فيما حلت وكالة الأنباء العالمية «رويتـرز» في مقدمة وسائل الإعلام التي اسـتخدمت مواد الوزارة على نطاق واسـع، وجاءت بعدها فرانس 24، والديلي ميـل، ووكالة الصحافة الفرنسية «فرانـس بـرس»، ووكالة «أسوشـيتد برس» ومحطة سي إن إن.

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