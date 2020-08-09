شكرا لقرائتكم خبر العدل تصدر نسخة ثانية من دليل شرح الخدمات الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء إطلاق الدليل ضمن حملة توعوية بعنوان #ناجز_يغنيك للتعريف بالخدمات الالكترونية بهدف التيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.
وتضمن الدليل الذي أطلقته الوزارة شرحا مرئيا تفصيليا للخدمات العدلية الالكترونية، وخطوات الاستفادة منها في قطاعات القضاء، والتنفيذ، التوثيق، والصلح، التي تقدم عبر بوابة ناجز.
وتضمن الدليل مجموعة من الشروحات الخاصة بخدمات التنفيذ، منها كيفية تقديم طلب تنفيذ جديد الكتروني عبر بوابة ناجز، والتعرف على كيفية الاستفادة من خدمات أطراف التنفيذ، التي تمكنك كطالب تنفيذ من إتمام عدد من الإجراءات عبر بوابة ناجز دون الحاجة إلى زيارة محكمة التنفيذ، إضافة إلى التعرف على كيفية الاستفادة من خدمات أطراف التنفيذ، التي تمكن المنفذ ضده من إتمام عدد من الإجراءات.
واشتمل الدليل على شرح كيفية الاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات الكترونيا في حال وصلتك رسالة نصية بصدور الشيك دون الحاجة إلى زيارة محكمة التنفيذ، وخطوات خدمة إصدار فاتورة سداد للمنفذ ضده، وخطوات إضافة سند لأمر الكتروني، إضافة إلى خطوات المشاركة في المزاد الالكتروني، وغيرها من الخدمات.
وفي قطاع التوثيق، يقدم الدليل للمستفيد كيفية إصدار وكالة الكترونيا من مكانه ودون زيارة كتابة العدل، وكبائع للعقار كيف يستفيد من خدمة إفراغ العقار الكترونيا عبر بوابة ناجز، وكمشتر للعقار كيف يستفيد من خدمة الإفراغ الكترونيا.
كما اشتمل الدليل على شرح لكيفية طلب خدمة الإفراغ العقاري عن طريق الموثقين والمتطلبات، وخطوات طلب خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي، وخطوات تحديث الصكوك الكترونيا، ورفع الوثائق عبر الاتصال المرئي.
وفي الصلح، أتاح الدليل خطوات الاستعلام عن حالة طلب الصلح الكترونيا، والاستعلام عن وثيقة الكترونيا عبر منصة «تراضي».
الدليل قدم شروحات للخدمات القضائية منها:
- كيفية الرد على أسئلة وطلبات الدائرة القضائية
- تبادل المذكرات
- طلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية
- شرح طريقة الترافع الالكتروني والمرئي
- كيفية الاستفادة من خدمة »صحيفة الدعوى«
- التعرف على نماذج الرسائل النصية وطريقة الردود والطلبات
- كيفية الاستفادة من خدمة »إضافة ممثل في الدعوى«
- غيرها من الخدمات القضائية
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