زوار حديقة «بيرد بارك» بالهدا يحاورون الطيور الناطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مشهد ينم عن جمال الطيور بألوانها الزاهية يقضي زوار حديقة الطيور «بيرد بارك» في الهدا بمدينة الطائف أوقاتا ماتعة تتخلها محاورة الطيور الناطقة وإطعامها والتقاط الصور معها.

وتقع الحديقة في الوادي الأخصر بالهدا على مساحة إجمالية تقدر بنحو 800 م2، وهي واحدة من المشروعات السياحية التي تتميز بها الطائف، ويحرص الكثير من زوارها على رؤية مكوناتها من الطيور التي يبلغ عددها 400 طائر بمختلف الأنواع المحلية والخارجية، ومنها الطيور الناطقة التي كانت محل احتفاء الزوار.

وتضم هذه الحديقة التي تعد متنفسا ممتعا للزوار 23 نوعا من الطيور التي تتجول في عرض مفتوح بين الزوار، وسط حلة من الزهور التي تزين المكان وتضفي عليه جمالا منقطع النظير، كما تضم عددا من الجلسات العائلية التي يستريح فيها الزائر ليمتع عينيه في مخلوقات الله من الطيور ذات الألوان الزاهية، ناهيك عن الخدمات الترفيهية التي يجد فيها الزائر مع أسرته المتعة في الأجواء ما بين الزهور والطيور.

وتمتلك الطيور الناطقة الكثير من المميزات عن غيرها من أنواع الطيور الأخرى، مثل الشكل الجميل، والألوان الجذابة، كما تتمتع بقدر كبير من الذكاء، فضلا عن قدرتها على تقليد الأصوات بطلاقة أثناء الحوار معها.

أبرز أنواع الطيور بالحديقة: