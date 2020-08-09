ضبط منفذ 6 جرائم سطو بمركبات مسروقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مواطن في عقده الثالث من العمر تورط في سرقة مركبات واستخدامها في 6 جرائم سطو على متاجر تموينات غذائية. وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن ضبط مواطن تورط بسرقة مركبات واستخدامها في جرائم سطو على متاجر تموينات، حيث تقدر المواد المسروقة بـ 82,000 ريال، وكذلك الاستيلاء على20,000 ريال، كما ضبطت بحوزته مركبتان مسروقتان، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية.

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