جامعة نجران تختتم برامجها الصيفية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس الأول، دوراتها المجتمعية الصيفية، بحضور 1304 متدربين ومتدربات. ونفذت الجامعة 10 برامج تدريبية في اللغة الإنجليزية بجميع مستوياتها «مبتدئ، متوسط، متقدم»، والتهيئة لاختبار التوفل، والقيادة الإبداعية، والسكرتارية والأعمال المكتبية.

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