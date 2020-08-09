بدء القبول لدبلومات خدمة المجتمع بجامعة جازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت جامعة جازان ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر القبول والتسجيل الالكتروني في 17 برنامجا ودبلوما للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ، وبطاقة استيعابية تصل لـ5 آلاف مقعد. وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور حسن إسحاق، أن عملية القبول بدأت اعتبارا من أمس حتى الخميس المقبل. فيما أكد عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة، الدكتور أحمد حنتول، أن آلية التقديم ستكون الكترونية عبر بوابة الجامعة، وذلك بالدخول على رابط العمادة.

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