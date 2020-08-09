75.6 % من الشباب السعوديين لم يسبق لهم الزواج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت نسبة الشباب والشابات السعوديين الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية 15 - 34 سنة 66.23 %، بينما تبين أن 75.6 % من الذكور لم يسبق لهم الزواج وأن 50.4% منهم من الفئة العمرية 15 - 34 سنة، وفقا لتقرير أصدرته أمس الهيئة العامة للإحصاء «Gastat» بمناسبة اليوم العالمي للشباب 2020، تحت عنوان «تقرير الشباب السعودي في أرقام»، والمتضمن إحصاءات الشباب السعودي «السكانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية والترفيهية».

وأكدت الهيئة في تقريرها الإحصائي استنادا إلى بياناتها أن غالبية الشباب الذكور هم تحديدا في الفئة العمرية 20 - 24 سـنة بنسـبة 27.6%، بينما تتسـاوى النسـبة الأعلى للإناث الشـابات في الفئات العمرية 20 - 24 سـنة و25 - 29 سـنة، بنسـبة 26.2%، مبينة أن معظـم الإناث السـعوديات يمارسـن الرياضـة بدافـع تحسـين صحتهن، أما بالنسـبة للذكـور فيلاحظ أنهـم يمارسـونها للياقـة البدنيـة، والترويح عـن النفس.

وأكد التقرير أنه فـي عـام 2019 بلـغ عـدد المشـتغلين مـن الشـباب السـعودي الذيـن تتراوح أعمارهم بيـن 15 و34 ســنة 1.489.520 مشــتغلا، وذلك بنسبة 47 % مــن إجمالــي المشـتغلين السـعوديين.

ولفت إلى انخفاض معـدل الأمية بشـكل ملحوظ لدى الشـباب السـعودي في الفئة العمرية 15 - 34 سـنة عنـد عقد مقارنة بين عامي 2007م و2017م، ويعـود هـذا الانخفاض لتناقـص نسـبة الأمية لدى الإناث بشـكل خاص.

وبين أن الغالبية من الشـباب السـعودي لا تواجه أي صعوبات أثناء الدراسـة، وذلك بنسـبة متقاربة بين الذكور والإناث تصل إلى 68 %، حيث بلغ معـدل الانتقال في التعليم الثانوي للسـعوديين في عام 2019م ما نسبته 99.8%.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتعنى بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية من مصادرها المتعددة، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

الفئة العمرية 20 - 24 سـنة

27.6 % من الشباب الذكور

تتسـاوى النسـبة الأعلى للإناث الشـابات في الفئات العمرية 20 - 24 سـنة و25 - 29 سـنة، بـ26.2%

67 % نسبة الأطفال والشباب من السكان السعوديين

الفئة العمرية15 - 34 سنة

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36.7 % نسبة الشباب من إجمالي السكان السعوديين

66.23 % نسبة الشباب والشابات الذين لم يسبق لهم الزواج

5.5 % يعانون من أمراض مزمنة منهم

5.8 % ذكور

5.2 % إناث

الفئة العمرية 25 - 34 سنة من الإناث

43.1 % غير متزوجات

34.3 % متزوجات

1.27 % مطلقات

0.5 % أرامل