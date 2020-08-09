محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 54.590 حالة خلال يوم سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 54.590 إصابة مؤكدة و1.064 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 4.974.959 إصابة. وأضافت المراكز بأن عدد الوفيات نتيجة الفيروس بلغ 161.284 حالة وفاة. 09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 10:01 PM Advertisements تسجيل 54.590 حالة خلال يوم مصابو "كورونا" في أمريكا يقتربون من 5 ملايين مصابو "كورونا" في أمريكا يقتربون من 5 ملايين سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 54.590 إصابة مؤكدة و1.064 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 4.974.959 إصابة. وأضافت المراكز بأن عدد الوفيات نتيجة الفيروس بلغ 161.284 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، مصابو "كورونا" في أمريكا يقتربون من 5 ملايين ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصابو "كورونا" في أمريكا يقتربون من 5 ملايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.