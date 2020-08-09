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انتشل مدني أبها اليوم جثة آسيوي، غرق في سد بعسير؛ إذ تمكنت فرقة من الغواصين تابعة للدفاع المدني من انتشاله.
وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بعسير، النقيب محمد السيد: "باشر مدني أبها مساء هذا اليوم الأحد بلاغًا عن حالة غرق في سد (ضبوعي طبب). وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة، وعند الوصول وُجدت الحالة عبارة عن غرق شخص ثلاثيني من جنسية آسيوية أثناء قيامه بالسباحة".
وأضاف: "تمت مباشرة البحث من قِبل الغواصين وفرق الإنقاذ، وتم العثور عليه وانتشاله من قِبل الغواصين، وتسليم الجثة للهلال الأحمر، ومن ثم تسليم الموقع للجهة المختصة لإكمال اللازم".
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 09:41 PM
بعد مشاركة فرقة من الغواصينمدني أبها ينتشل جثة آسيوي غرق في سد "ضبوعي طبب" بعسير
انتشل مدني أبها اليوم جثة آسيوي، غرق في سد بعسير؛ إذ تمكنت فرقة من الغواصين تابعة للدفاع المدني من انتشاله.
وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بعسير، النقيب محمد السيد: "باشر مدني أبها مساء هذا اليوم الأحد بلاغًا عن حالة غرق في سد (ضبوعي طبب). وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة، وعند الوصول وُجدت الحالة عبارة عن غرق شخص ثلاثيني من جنسية آسيوية أثناء قيامه بالسباحة".
وأضاف: "تمت مباشرة البحث من قِبل الغواصين وفرق الإنقاذ، وتم العثور عليه وانتشاله من قِبل الغواصين، وتسليم الجثة للهلال الأحمر، ومن ثم تسليم الموقع للجهة المختصة لإكمال اللازم".
، مدني أبها ينتشل جثة آسيوي غرق في سد "ضبوعي طبب" بعسير ،
المصدر : الخليج 365
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